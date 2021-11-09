Лукашенко назвал шантажом действия Польши в борьбе с мигрантами

«В современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Белоруссией. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?» — сказал глава государства. «Мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — добавил он.