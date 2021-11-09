Лукашенко назвал шантажом действия Польши в борьбе с мигрантами
Действия, которые предпринимает сегодня Польша в борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Белоруссию, похожи на тренировку или шантаж, заявил президент республики Александр Лукашенко. Видео его интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«В современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Белоруссией. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?» — сказал глава государства. «Мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — добавил он.
Лукашенко добавил, что Белоруссия «спокойно противостоит» сложившейся ситуации. По его словам, Минск понимает, что если совершит ошибку или «оступится», в ситуацию окажется втянута Россия, представляющая собой крупнейшую ядерную державу. «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести», — сказал он.
2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь». 8 ноября в Белоруссии заявили, что на границе Белоруссии и Польши раздаются звуки стрельбы с польской стороны.
Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года. Власти членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.