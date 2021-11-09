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Reuters узнал о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

Ведомости

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов. По данным собеседников агентства, новые санкции могут быть согласованы уже на следующей неделе. Они затронут порядка 30 физлиц и компаний.

Персональные санкции будут введены против белорусских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, причастны к организации канала незаконной миграции через территорию страны в ЕС. Так, в черный список может попасть глава МИД республики Владимир Макей, который ранее обвинял Польшу в нарушении прав человека в ходе противостояния с мигрантами на белорусской границе.

Кроме того, ЕС намерен расширить пакет экономических санкций, наложенных на Белоруссию в июле. Новые рестрикции могут затронуть перестраховочные компании и государственного авиаперевозчика «Белавиа». В Евросоюзе ранее заявляли, что «Белавиа» участвует в организации миграционных потоков из стран Ближнего Востока и Ирака. Компания обвинения отрицает.

Если новые меры будут приняты, они войдут в уже пятый пакет санкций, введенный ЕС против Белоруссии. Отношения между Брюсселем и Минском ухудшились после президентских выборов в республике в 2020 г., когда протестное движение было подавлено властями, и вышли на новый виток обострения в мае после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор крупного оппозиционного Telegram-канала Роман Протасович. Последний был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапега, сейчас оба находятся под домашним арестом.

Впоследствии увеличился поток мигрантов со стороны Белоруссии в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. С начала года только польский участок белорусской границы пытались пересечь более 30 000 беженцев. Польша и Литва объявили чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях. Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Ряд стран — членов ЕС заявлял, что Белоруссия таким образом пытается шантажировать Евросоюз с целью отмены санкций.

Ранее по теме: Лукашенко назвал шантажом действия Польши в борьбе с мигрантами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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