Reuters узнал о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

Если новые меры будут приняты, они войдут в уже пятый пакет санкций, введенный ЕС против Белоруссии. Отношения между Брюсселем и Минском ухудшились после президентских выборов в республике в 2020 г., когда протестное движение было подавлено властями, и вышли на новый виток обострения в мае после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор крупного оппозиционного Telegram-канала Роман Протасович. Последний был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапега, сейчас оба находятся под домашним арестом.