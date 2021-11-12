Прокуратура нашла в материалах «Мемориала» оправдание терроризма и экстремизма
Московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах «Мемориала» (признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Мемориала».
«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)», — сообщили в правозащитном центре, ознакомившись с иском прокуратуры.
Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал также Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребёнка.
«Эти же основания были указаны в иске о ликвидации "Международного Мемориала" в Верховный суд от имени Генеральной прокуратуры», — подчеркнули в правозащитном центре.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, которым потребовала ликвидировать «Мемориал» за «систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Судебное заседание состоится 25 ноября.