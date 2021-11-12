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Прокуратура нашла в материалах «Мемориала» оправдание терроризма и экстремизма

Ведомости

Московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах «Мемориала» (признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Мемориала». 

«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)», — сообщили в правозащитном центре, ознакомившись с иском прокуратуры. 

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал также Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребёнка.

«Эти же основания были указаны в иске о ликвидации "Международного Мемориала" в Верховный суд от имени Генеральной прокуратуры», — подчеркнули в правозащитном центре.

11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, которым потребовала ликвидировать «Мемориал» за «систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Судебное заседание состоится 25 ноября. 

Ранее по теме: Генпрокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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