Прокуратура нашла в материалах «Мемориала» оправдание терроризма и экстремизма

«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)», — сообщили в правозащитном центре, ознакомившись с иском прокуратуры.