Генпрокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ о ликвидации общества «Мемориал» (признано в России иноагентом), сообщили в организации.
По словам представителей организации, требование Генпрокуратуры связано с «систематическими нарушениями законодательства об иностранных агентах». Речь идет об отсутствии маркировки из 24 слов, которой физические и юридические лица, признанные иностранными агентами, обязаны маркировать свои публикации. Суд рассмотрит дело 25 ноября.
Общество «Мемориал» было основано в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.
Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.