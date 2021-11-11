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Общество

Генпрокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»

Ведомости

Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ о ликвидации общества «Мемориал» (признано в России иноагентом), сообщили в организации.

По словам представителей организации, требование Генпрокуратуры связано с «систематическими нарушениями законодательства об иностранных агентах». Речь идет об отсутствии маркировки из 24 слов, которой физические и юридические лица, признанные иностранными агентами, обязаны маркировать свои публикации. Суд рассмотрит дело 25 ноября.

Общество «Мемориал» было основано в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.

Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.

Ранее по теме: «Мемориал» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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