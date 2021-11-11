Генпрокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»

Общество «Мемориал» было основано в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.