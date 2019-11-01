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«Мемориал» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ведомости
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Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах, заявил «Интерфаксу» председатель совета центра Александр Черкасов. По его словам, «Мемориал» оштрафован за отсутствие маркировки иноагента. Черкасов пообещал обжаловать решение суда.

По его словам, сайт «Мемориала» и страницы центра в соцсетях имеют маркировку. Без маркировки была только страница представительства в Ингушетии. Она не была официальной, «Мемориал» не размещал на ней уникальные материалы. Именно из-за отсутствия маркировки этой страницы суд оштрафовал правозащитный центр.

Ранее, 22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал «Мемориал» на 300 000 руб. также за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого штраф в размере 100 000 руб. был выписан предправления организации Яну Рачинскому.

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Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде

Ведомости
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Мещанский суд Москвы 1 ноября начал повторно рассматривать уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии». На заседании в пятницу рассматривался вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Прокурор просил отправить фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд не поддержал ходатайство прокурора, отказавшись брать с Серебренникова и других участников дела подписки о невыезде, сообщил корреспондент «Ведомостей».

На заседании продюсер студии Алексей Малобродский напомнил, что предыдущий состав суда два месяца назад отменил меру пресечения. «Мера избыточная, бессмысленная и не имеет под собой никаких оснований», – заявил он. «Не вижу никаких доводов», – согласился с ним другой продюсер Юрий Итин, отметив, что только начал устраиваться на работу в Ярославле.

Серебренников подчеркнул, что фигуранты дела сами заинтересованы посещать заседания суда, чтобы доказать свою невиновность.

В сентябре Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела в новом составе.

Следствие утверждает, что Серебренников вместе с Малобродским и Итиным похитил 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

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Акимов подтвердил планы построить новую трассу из Москвы в Казань к 2027 году

Ведомости
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Построить новую автомобильную трассу от Москвы до Казани планируется к 2027 г. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

«Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи – это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трёхполосного исполнения там, где она имеет двухполосное», – сказал Акимов.

Ранее источники, близкие к транспортному блоку правительства, рассказали «Ведомостям», что премьер Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство дороги. По планам кабинета министров трасса из Москвы до Владимира, как и обход Казани, будет построена до конца 2024 г., а срединный участок – к 2027 г.

Правительство в прошлом году внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Оно намеревалось построить магистраль к 2024 г. Но затем обсуждение проекта зашло на новый круг. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог.

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Политика
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Суд признал законным включение фонда Навального в реестр иностранных агентов

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к Министерству юстиции с требованием признать незаконным включение в реестр иностранных агентов, сообщает «МБХ медиа» из зала суда.

ФБК был включен в реестр иностранных агентов в начале октября. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas.

Фонд оспорил это решение в суде и потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Юристы ФБК настаивают на том, что фонд не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, его счета были заблокированы в связи с уголовным делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены.

Представитель Минюста в суде заявил, что ФБК, несмотря на блокировку счета, все равно мог вернуть деньги или отказаться от них, публично заявив об этом. «Фонд таких действий не предпринял, значит, фонд [деньги] принял», – заявил представитель ведомства. Вернуть деньги ФБК решил только после включения в реестр иностранных агентов, добавил он.

При этом представитель Минюста возразил против предложения обратиться к Альфа-банку и проверить принятие платежа и сведения о плательщиках.

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Бизнес
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«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

Ведомости
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«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина. По его словам, в текущих налоговых условиях проект будет нерентабельным.

«При необходимых для бурения 30 скважинах и применении методов повышения нефтеотдачи в целях наращивания добычи нефти NPV (Net present value, чистая приведенная стоимость) проекта составит минус 10,2 млн евро. При таком сценарии участие компании в проекте будет под вопросом», – пояснил Улитин.

«Зарубежнефть» и Cupet подписали договор на 25 лет на опытно-промышленные работы, доразведку и применение методов роста нефтеотдачи пластов на Бока де Харуко в 2011 г. Договором предусмотрен раздел продукции, что предполагает вложения «Зарубежнефти», являющейся подрядчиком Cupet. Партнеры имеют равные доли в проекте.

В начале октября премьер Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу. Он участвовал в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. По словам Улитина, до 2023 г. должны быть пробурены три скважины. Перед визитом Медведева на Кубу гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов встречался с властями Кубы и руководством Cupet и обсуждал возможность предоставления проекту льгот, например снижения налога на прибыль с 25 до 15%, продления налоговых каникул, пересмотра формулы определения цены на нефть, продления разрешения на использование средств спецсчета, куда должна быть перечислена задолженность Кубы перед Россией, пояснил Улитин.

Задолженность Кубы перед Россией после списания большей части долга составляет более $1 млрд. Ранее власти двух стран договорились использовать спецсчета для финансирования части работ российских компаний в кубинских проектах.

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Финансы
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ЦБ аннулировал лицензию российского подразделения Danske Bank

Ведомости
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Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора. В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса России акционер банка принял решение в добровольном порядке ликвидировать банк.

Согласно последнему финансовому отчету, представленному ЦБ, кредитная организация способна удовлетворить требования кредиторов. «В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия», – отмечается в сообщении.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Данске банк» занимал 240-е место в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.

Акционерное общество «Данске банк» (сокращенное наименование АО «Данске банк») зарегистрировано Банком России 28 ноября 1996 г. и имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте №3307.

«Данске банк» был учрежден в 1996 г. С 1996 по 2005 г. он работал под названием «Первый Судоходный банк» и располагался в Архангельске. В начале 2006 г. банк изменил название на «Профибанк» и переехал в Санкт-Петербург. В августе 2006 г. акционером банка стал финский Sampo Bank. В январе 2007 г. финский банк купил крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank. В июне 2007 г. «Профибанк» был переименован в «Данске банк». На момент ликвидации банка его базовый капитал составлял 5 млрд руб., сообщается на сайте кредитной организации.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о планах «Почты России» развить собственную экосистему

Ведомости
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Стратегия развития «Почты России» до 2027 г. подразумевает создание собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Совет директоров рассмотрит стратегию в середине ноября.

Согласно документу, на который ссылается «Коммерсантъ», к 2027 г. «Почта России» рассчитывается стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она планирует запустить различные онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать государственную информационную систему ЖКХ.

Кроме того, компания намерена выйти на новые рынки – например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение.

Инвестиции в развитие, по данным издания, «Почта России» оценивает на сумму от 221 млрд руб. до 353 млрд руб. до 2027 г. Затраты до 2024 г. детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики – 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи – 33 млрд руб., в развитие новых продуктов – 31 млрд руб.

В ближайших планах «Почты России» также создание образовательных сервисов и агрегатора для оказания социальных, бытовых и госуслуг, отмечает «Коммерсантъ». На это планируется направить 85 млрд руб. госфинансирования.

Бизнес
Новости

Azur Air объяснила отказ переводить самолеты в российский реестр

Ведомости
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Авиакомпания Azur Air продолжает сотрудничество с авиационными властями по вопросу перевода флота в российский реестр, заявил «Ведомостям» представитель перевозчика. По его словам, процесс осложняется тем, что пока не удалось достигнуть существенных результатов в части гармонизации российского и зарубежного законодательства в области поддержания летной годности. Эта тема обсуждается рабочей группой Министерства транспорта.

Заместитель генерального директора Azur Air Павел Терещенко сообщил накануне на форуме «Крылья будущего», что авиакомпания зарегистрировала в России только один свой самолет и больше пока не планирует. Хотя в марте прошлого года Azur Air и Росавиация сообщали, что перевозчик зарегистрирует в России весь свой флот и это будет первый случай массового перевода лайнеров в российский реестр.

Azur Air – крупнейшая чартерная авиакомпания в России, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В ее парке, по данным Росавиации, 29 самолетов Boeing разных моделей, 21 из них – дальнемагистральный. А в январе – сентябре она перевезла 4,5 млн пассажиров. Сейчас все самолеты Azur Air, кроме одного, зарегистрированы на Бермудах.

Росавиация давно выступает за регистрацию иностранных судов отечественных авиакомпаний в российском реестре. Это позволит следить за поддержанием летной годности этих судов именно российскому регулятору, а не иностранным авиавластям. Поскольку контроль летной годности – платная услуга, бюджет мог бы получать в год около $50 млн, если бы иностранные лайнеры российских авиакомпаний были зарегистрированы в России.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Ведомости
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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.

«Эксперт Банк» работал с многочисленными нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял регулятору недостоверную финансовую отчетность, проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты, занимался выводом денег за границу. За последний год ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе запрещал привлекать денежные средства граждан.

Регулятор признал организацию внутреннего контроля в «Эксперт Банке» неэффективной. Информацию о противоправной деятельности ЦБ направил в правоохранительные органы.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Эксперт Банк» занимал 209-е место в российской банковской системе. Кредитная организация являлась участником системы страхования вкладов. Клиентам банка будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного гражданина с учетом начисленных процентов.

Становление банковской системы. Основные события за 20 лет

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Политика
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В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска

Ведомости
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Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, возглавлявшего город на протяжении 15 лет, говорится на сайте ведомства. Дело заведено по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц).

По информации следствия, Лаврентьев был застрелен при попытке ограбления на приусадебном участке собственного дома. Вечером 31 октября супруга экс-чиновника увидела на приусадебном участке посторонних лиц. Лаврентьев, взяв ружье, вышел на улицу. После этого женщина услышала несколько выстрелов. Позже, выйдя на улицу, она увидела тела супруга и неизвестного мужчины. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе попытку «совершения разбойного нападения», уточняется в сообщении. Следствие устанавливает личность нападавших – убитого в перестрелке и скрывшегося с места преступления.

Лаврентьев был назначен заммэра Киселевска в 2002 г. В 2003 г. он стал главой муниципалитета, после чего несколько раз переизбирался на этот пост. Последний раз Лаврентьев был избран мэром в августе прошлого года, его полномочия должны были закончиться в 2023 г. Однако в ноябре 2018 г. Лаврентьев подал в отставку по собственному желанию.

Киселевск – расположенный на юге Кузбасса город с населением около 95 000 человек. На территории города находятся многочисленные угольные предприятия.

Видео Следственного комитета с места преступления

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Новости

РБК: Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Ведомости
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Правительство может разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах». Поправки готовятся ко второму чтению с мая прошлого года. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА. Такими активами законопроект признает цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, несмотря на то, что понятия «токен» в законопроекте нет, отмечает РБК. Авторы законопроекта изначально предложили считать ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, в том числе на имущество или недвижимость, но ко второму чтению из законопроекта такое предложение убрали.

Инициировать выпуск токенов в России смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) внутри определенной информационной системы. Также выпуск токенов разрешается иностранным компаниям. Операторами информационных систем смогут стать только работающие в соответствии с российским законодательством юрлица (в том числе банки и депозитарии). Центробанк России (ЦБ) будет включать их в специальный реестр.

Новая версия законопроекта находится на согласовании, Госдума планирует принять закон до конца 2019 г., заявил РБК председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ не стал комментировать данную информацию.

Законопроект о ЦФА был принят в первом чтении в мае 2018 г., говорится на сайте Госдумы. Законопроектом предлагается урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении ЦФА, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Проект закона также вводит такие понятия, как «цифровая транзакция», «цифровая запись», «реестр цифровых транзакций», «валидация цифровой записи», «майнинг», «криптовалюта», «смарт-контракт». Законопроект был подготовлен в соответствии с поручением президента после совещания 10 октября 2017 г. по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.

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Политика
Новости

NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Белый дом отказался объяснить это решение президента. По словам близкого к Трампу источника газеты, оно связано с налоговыми вопросами.

Трамп подтвердил на своей странице в Twitter, что сменил постоянное место жительства. «Я люблю Нью-Йорк и его жителей и всегда буду любить, но, к сожалению, несмотря на то что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, политические лидеры города и штата относились ко мне очень плохо», – написал он.

Трамп был взбешен, когда прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс потребовал его налоговые декларации за последние восемь лет, рассказал собеседник NYT. В начале октября суд удовлетворил требование Вэнса, но это решение было заблокировано апелляционным судом. Переезд президента никак не сможет повлиять на это дело, отмечает газета.

Во Флориде нет подоходного налога и налога на наследство, добавляет издание. Подоходный налог штата Нью-Йорк достигает 9%.

Прежним постоянным местом жительства Трампа был небоскреб Trump Tower в центре Манхэттена. По данным NBC News, с момента вступления в должность президент действительно провел там меньше времени, чем во Флориде – 20 против 99 дней. В качестве других мест проживания президент США также указал Белый дом и его частный гольф-клуб в Нью-Джерси.

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