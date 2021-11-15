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FT узнал о возможных санкциях против аэропорта и отеля в Минске

Ведомости

ЕС может включить в список физических и юридических лиц, против которых предлагается ввести санкции из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, аэропорт Минска, отель «Минск» и сирийскую авиакомпанию Cham Wings, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По мнению Евросоюза, эти компании так или иначе причастны к ввозу мигрантов из Сирии, Йемена и Ирака: Cham Wings совершала рейсы в Белоруссию, а отель «Минск» размещал мигрантов. По данным FlightRadar, авиакомпания совершила четыре перелета из Дамаска в Минск с 7 ноября. Также в санкционный список могут включить более 20 белорусских чиновников. Собеседники издания отметили, что на согласование окончательного санкционного списка могут потребоваться недели.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкий Bild сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Те, кто заявляет о причастности России к этому, хотят перевести проблемы с больной головы на здоровую, подчеркивал Путин.

Ранее по теме: «Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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