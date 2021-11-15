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Политика

ЕС расширил список критериев для введения санкций против Белоруссии

Ведомости

Евросоюз ужесточил свой санкционный механизм в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба Европейского совета.

Список критериев, на основании которых могут быть введены рестрикции, был расширен — теперь санкции могут быть объявлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, «организуют или способствуют» нелегальной миграции из Белоруссии в Евросоюз. 

«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику», — приводит пресс-служба слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее в понедельник Боррель заявил, что Евросоюз сегодня примет новый пакет целевых персональных санкций против Белоруссии, которую ряд стран — членов сообщества обвиняет в переправке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока к границам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в отместку за европейские санкции. По словам Борреля, новые рестрикции будут введены против лиц, авиакомпаний, турагентств и «всех, кто вовлечен в доставку мигрантов к границе». Всего в черном списке ЕС, который предполагает запрет на въезд и заморозку активов, находятся 166 человек и 15 компаний. 

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Мигрантов встретили польские военнослужащие, которые выставили заграждения из колючей проволоки и привезли водометы.

Ранее по теме: Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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