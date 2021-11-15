ЕС расширил список критериев для введения санкций против Белоруссии

Ранее в понедельник Боррель заявил, что Евросоюз сегодня примет новый пакет целевых персональных санкций против Белоруссии, которую ряд стран — членов сообщества обвиняет в переправке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока к границам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в отместку за европейские санкции. По словам Борреля, новые рестрикции будут введены против лиц, авиакомпаний, турагентств и «всех, кто вовлечен в доставку мигрантов к границе». Всего в черном списке ЕС, который предполагает запрет на въезд и заморозку активов, находятся 166 человек и 15 компаний.