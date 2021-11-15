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В Литве заявили о перевозке мигрантов в Белоруссию через Москву

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. Заявление главы республики передает «РИА Новости».

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», — заявил Науседа на пресс-конференции.

По словам литовского президента, из российской столицы нелегальные мигранты направляются в Минск.

При этом генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец опроверг информацию о переброске беженцев в Минск через Россию на рейсах «Белавиа», сообщает «БелТА». «Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», — сказал он.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Те, кто заявляет о причастности России к этому, хотят перевести проблемы с больной головы на здоровую, добавил Путин.

Ранее по теме: В госдепе США заявили о роли России в событиях на белорусско-польской границе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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