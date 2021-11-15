В Литве заявили о перевозке мигрантов в Белоруссию через Москву
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. Заявление главы республики передает «РИА Новости».
«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», — заявил Науседа на пресс-конференции.
По словам литовского президента, из российской столицы нелегальные мигранты направляются в Минск.
При этом генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец опроверг информацию о переброске беженцев в Минск через Россию на рейсах «Белавиа», сообщает «БелТА». «Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», — сказал он.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Те, кто заявляет о причастности России к этому, хотят перевести проблемы с больной головы на здоровую, добавил Путин.