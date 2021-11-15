США и ЕС обсуждают новые санкции против России
США со своими союзниками в Европе обсуждают введение новых ограничительных мер против Москвы в случае нападения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«На прошлой неделе высокопоставленные должностные лица США в ходе обсуждений с европейскими коллегами затронули идею пакета мер, сказав им, что администрация Байдена уже работает над набором вариантов противодействия возможным шагам России», — говорится в статье агентства.
По данным Bloomberg, планирование этих мер в США находится на ранней стадии, оно потребует дополнительных обсуждений, прежде чем обращаться за поддержкой к другим странам. Собеседники агентства отказались конкретизировать возможные действия против Москвы, однако издание отмечает, что санкции могут затронуть энергетический сектор. Представитель Белого дома отказался комментировать эту информацию.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкая Bild сообщила со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов. Информация СМИ об обсуждении ЕС введения санкций против «Аэрофлота» за якобы перевозку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию является вбросом, 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.