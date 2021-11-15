США и ЕС обсуждают новые санкции против России

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкая Bild сообщила со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов. Информация СМИ об обсуждении ЕС введения санкций против «Аэрофлота» за якобы перевозку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию является вбросом, 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.