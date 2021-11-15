Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора были затронуты темы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавируса. Была также затронута тема миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС.
«Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе добавили, с обеих сторон было высказано неудовлетворение в связи с отсутствием прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта.
«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта», — отметили в Кремле.
Также лидерами России и Франции были затронуты темы стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и Мали.