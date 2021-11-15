Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта», — отметили в Кремле.