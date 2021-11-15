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Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. 

В ходе разговора были затронуты темы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавируса. Была также затронута тема миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС. 

«Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — подчеркивается в сообщении. 

В пресс-службе добавили, с обеих сторон было высказано неудовлетворение в связи с отсутствием прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта. 

«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта», — отметили в Кремле. 

Также лидерами России и Франции были затронуты темы стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и Мали. 

Ранее по теме: Меркель и Лукашенко провели телефонный разговор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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