Омбудсмен Грузии сообщил о заболевании мозга у Саакашвили
Специалисты, обследовавшие в тбилисской тюремной больнице Михаила Саакашвили, нашли у политика серьезное заболевание мозга. Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, аппарат уполномоченного по правам человека в Грузии.
Речь идет об энцефалопатии Вернке – остром поражении среднего головного мозга и гипоталамуса в результате дефицита витамина В1. Врачи, посетившие Саакашвили, предупредили, что у него «с высокой вероятностью» может развиться еще более опасное осложнение вроде эпилептического статуса или комы, что в худшем случае может привести к летальному исходу. Специалисты призвали перевести бывшего президента в многопрофильную клинику, чтобы он получил должный уход.
Накануне Саакашвили, который держит голодовку с 1 октября, потерял сознание после встречи с адвокатами в тюремной больнице. Врачи, действующие под эгидой омбудсмена Грузии, оценивали его состояние как критическое.
Политик был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, оттуда его 8 ноября перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о его здоровье. Грузинская оппозиция проводит акции протеста в столице страны и других городах с требованием госпитализировать его в гражданскую клинику.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено пять уголовных дел, по двум из которых он уже приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы. В начале 2018-го его заочно присудили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также обвиняют Саакашвили в попытке госпереворота в связи с возвращением в страну.