Объявившего голодовку Саакашвили доставили в тюремную больницу

Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., был задержан 1 октября после того, как он вернулся на родину незадолго до начала муниципальных выборов и призвал сограждан «защитить голоса» в ходе подсчета бюллетеней. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, по двум из которых уже вынесены решения. В начале 2018 г. суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.