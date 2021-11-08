Объявившего голодовку Саакашвили доставили в тюремную больницу
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу из-за ухудшившегося состояния здоровья, передает ТАСС со ссылкой на заявление Специальной пенитенциарной службы грузинского Минюста.
Саакашвили был доставлен в Глданскую тюремную больницу из-за «ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз», говорится в сообщении. Издание «Грузия Online» писало, что над зданием тюрьмы был замечен вертолет, а с ее территории выехали две бронированные автомашины. При этом родственников и адвокатов Саакашвили якобы не пускали в тюрьму.
Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., был задержан 1 октября после того, как он вернулся на родину незадолго до начала муниципальных выборов и призвал сограждан «защитить голоса» в ходе подсчета бюллетеней. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, по двум из которых уже вынесены решения. В начале 2018 г. суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.
Грузинские власти также обвиняют Саакашвили в попытке госпереворота в связи с возвращением в страну. 53-летний экс-президент назвал свое задержание политическим решением и держит голодовку на протяжении уже более 30 дней. Оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» проводит массовые протесты с требованием перевести политика в частную клинику. Минюст Грузии предлагал перевести Саакашвили в тюремную больницу, однако он и его адвокаты выступают категорически против этого, настаивая, что такой шаг будет «равносилен убийству».