МИД Украины вызвал посла Болгарии после высказывания президента о Крыме

В МИДе заявили, что слова Радева не способствуют развитию добрососедских отношений двух стран и расходятся с официальной позицией Софии по этому вопросу. «Ждем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявили в министерстве. Посол Болгарии сообщил, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины и принадлежности Крыма остается неизменной.