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МИД Украины вызвал посла Болгарии после высказывания президента о Крыме

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Болгарии в Киеве Констадина Коджабашева после высказывания президента Болгарии Румена Радева о принадлежности Крыма, говорится на сайте министерства. Вчера в ходе теледебатов президент Болгарии Радев заявил, что «в настоящий момент Крым русский» (цитата по ТАСС).

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректность и недопустимость высказываний президента Болгарии Румена Радева в отношении Крыма во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что слова Радева не способствуют развитию добрососедских отношений двух стран и расходятся с официальной позицией Софии по этому вопросу. «Ждем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявили в министерстве. Посол Болгарии сообщил, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины и принадлежности Крыма остается неизменной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных