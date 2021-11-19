МИД Украины вызвал посла Болгарии после высказывания президента о Крыме
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Болгарии в Киеве Констадина Коджабашева после высказывания президента Болгарии Румена Радева о принадлежности Крыма, говорится на сайте министерства. Вчера в ходе теледебатов президент Болгарии Радев заявил, что «в настоящий момент Крым русский» (цитата по ТАСС).
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректность и недопустимость высказываний президента Болгарии Румена Радева в отношении Крыма во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в сообщении.
В МИДе заявили, что слова Радева не способствуют развитию добрососедских отношений двух стран и расходятся с официальной позицией Софии по этому вопросу. «Ждем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявили в министерстве. Посол Болгарии сообщил, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины и принадлежности Крыма остается неизменной.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.