Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования
Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования, которое проводилось под анестезией, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.
На несколько часов полномочия президента в соответствии с Конституцией США были переданы вице-президенту Камале Харрис.
«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени. — Ред.) сегодня утром. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала Псаки.
Байдену под анестезией предстояло пройти колоноскопию. Обследование проходило в Медицинском центре Уолтера Рида.
Передача власти во время пребывания президента под наркозом не является чем-то необычным, отмечала Псаки. В частности, аналогичная процедура проводилась в 2002 и 2007 гг. при президенте Джордже Буше.