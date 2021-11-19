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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования

Ведомости

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования, которое проводилось под анестезией, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter. 

На несколько часов полномочия президента в соответствии с Конституцией США были переданы вице-президенту Камале Харрис. 

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени. — Ред.) сегодня утром. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала Псаки. 

Байдену под анестезией предстояло пройти колоноскопию. Обследование проходило в Медицинском центре Уолтера Рида.

Передача власти во время пребывания президента под наркозом не является чем-то необычным, отмечала Псаки. В частности, аналогичная процедура проводилась в 2002 и 2007 гг. при президенте Джордже Буше.

Ранее по теме: Байден временно передаст полномочия Харрис из-за медобследования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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