Песков объяснил затягивание принятия законопроектов о QR-кодах

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Понятно, что это очень сложный процесс, очень сложная задача», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему принятие законопроектов о QR-кодах затягивается. По его словам, власти «пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти в первую очередь и людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны». «Поэтому и правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией», — добавил он.