В МИДе оценили перспективы новых переговоров Путина и Байдена
Подготовка саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена находится в продвинутой стадии, лидеры стран могут провести общение в не очном формате, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится», — сказал Рябков журналистам.
Работа по подготовке саммита находится «в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИДа подготовки материалов», подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным», однако реальных договоренностей пока нет.
При этом 29 ноября представитель Кремля отметил, что телефонный разговор президентов России и США может быть согласован «в любой момент, однако на 30 ноября или 1 декабря таких планов нет».
6 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.