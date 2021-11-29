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Политика

В МИДе оценили перспективы новых переговоров Путина и Байдена

Ведомости

Подготовка саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена находится в продвинутой стадии, лидеры стран могут провести общение в не очном формате, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится», — сказал Рябков журналистам.

Работа по подготовке саммита находится «в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИДа подготовки материалов», подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по мнению российской и американской сторон, встреча Путина и Байдена необходима. Проведение саммита президентов в этом году он назвал «вполне реальным», однако реальных договоренностей пока нет.

При этом 29 ноября представитель Кремля отметил, что телефонный разговор президентов России и США может быть согласован «в любой момент, однако на 30 ноября или 1 декабря таких планов нет».

6 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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