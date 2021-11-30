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Барбадос стал республикой и лишил Елизавету II статуса главы государства

Ведомости

Барбадос 30 ноября официально стал парламентской республикой и вышел из-под власти британских монархов, которые правили островным государством почти 400 лет, сообщает Reuters.

В полночь с понедельника на вторник на площади Героев в Бриджтауне под звуки национального гимна Барбадоса был спущен королевский флаг и объявлен новый статус острова. На церемонии присутствовал наследник британского трона принц Чарльз. Он приветствовал создание новой республики и передал наилучшие пожелания от своей матери, королевы Елизаветы II, которая до сих пор официально являлась главой государства.

Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 000 человек, стал колонией Великобритании в 1627 г. Тогда на карибский остров прибыли первые 80 английских поселенцев и 10 рабов. К 1833 г., когда в Британской империи запретили рабовладение, для работы на местных сахарных плантациях прибыло около 600 000 рабов из африканских колоний Великобритании.

Остров обрел независимость от короны ровно 55 лет назад, 30 ноября 1966 г., однако остался членом Британского содружества наций, которое возглавляет британский монарх по принципу «царствует, но не правит». С тех пор королева назначала на Барбадосе своих представителей — генерал-губернаторов — по рекомендации местных властей. Исполнительную власть осуществляло национальное правительство.

В конце сентября 2021 г. парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие государству выйти из Содружества. Спустя почти месяц депутаты проголосовали за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом страны. 72-летняя Мейсон представляла на острове Елизавету II с 2018-го, но одновременно являлась одним из самых высокопоставленных сторонников независимости.

Одним из первых решений Барбадоса после образования республики стало объявление певицы Рианны «национальным героем». Уроженка Барбадоса, которая присутствовала на инаугурации Мейсон, с 2018 г. занимает должность чрезвычайного и полномочного посла страны.

После выхода Барбадоса из-под формальной власти британской короны в мире остается 14 стран, считающих британского монарха главой государства. В их числе — Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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