Барбадос стал республикой и лишил Елизавету II статуса главы государства

В полночь с понедельника на вторник на площади Героев в Бриджтауне под звуки национального гимна Барбадоса был спущен королевский флаг и объявлен новый статус острова. На церемонии присутствовал наследник британского трона принц Чарльз. Он приветствовал создание новой республики и передал наилучшие пожелания от своей матери, королевы Елизаветы II, которая до сих пор официально являлась главой государства.