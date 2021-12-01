На юге России начались учения с участием 10 000 военных

«Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).