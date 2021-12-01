На юге России начались учения с участием 10 000 военных
На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают более 10 000 военнослужащих, сообщила пресс-служба ЮВО.
«Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).
Учебные занятия впервые пройдут на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.
Остальная часть подразделения начнет зимний период обучения в местах постоянной дислокации в учебных классах. В ЮВО пояснили, что модульная система обучения организована на ротационной основе и предполагает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.