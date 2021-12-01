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На юге России начались учения с участием 10 000 военных

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На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают более 10 000 военнослужащих, сообщила пресс-служба ЮВО.

«Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Учебные занятия впервые пройдут на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Остальная часть подразделения начнет зимний период обучения в местах постоянной дислокации в учебных классах. В ЮВО пояснили, что модульная система обучения организована на ротационной основе и предполагает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных