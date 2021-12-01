«Газпром» не изменил цену на газ для Белоруссии на 2022 год
Белоруссия будет закупать российский газ в 2022 г. по той же цене, что и в текущем году — по $128,52 за тысячу кубометров. Об этом сообщило Минэнерго Белоруссии.
«Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 г. согласован, исходя из условий текущего года», — рассказали в пресс-службе ведомства. Договор о поставках газа был подписан по итогам встречи министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла республики в России Владимира Семашко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 г. не будет проиндексирована. «Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», — сказал Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. В 2020 г. цена составляла $127 за тысячу кубометров.
В августе Семашко заявлял, что после 2022 г. Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа до уровня приграничных российских регионов. По его мнению, цена газа может быть снижена за счет уменьшения стоимости транспортировки газа до внутрироссийских тарифов.
Обе страны намерены создать общие рынки газа, нефти, и электроэнергии в рамках программ Союзного государства, утвержденных Путиным и Лукашенко в ноябре. Уже к июлю 2022 г. планируется разработать принципы функционирования объединенного рынка газа, а до 1 декабря 2023-го — подписать соответствующие дополнения к союзной программе, сообщал 4 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Лукашенко накануне пригрозил перекрыть транзит российского газа в Европу в случае, если Польша осуществит свою угрозу закрыть границу с республикой из-за миграционного кризиса, в организации которого Варшава обвиняет белорусские власти. В Кремле надеются, что это не приведет к срыву газовых контрактов с европейскими покупателями.