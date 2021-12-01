«Газпром» не изменил цену на газ для Белоруссии на 2022 год

В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 г. не будет проиндексирована. «Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», — сказал Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. В 2020 г. цена составляла $127 за тысячу кубометров.