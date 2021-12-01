В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу

В Евросоюзе считают, что Белоруссия ответственна за переброску тысяч мигрантов, стремящихся попасть в ЕС, к восточной границе сообщества. Общее число мигрантов и беженцев, которые в настоящее время находятся на территории республики, оценивается в 7000 человек. Лукашенко утверждает, что они прибывают в страну на законных основаниях.В среду стало известно, что ЕС одобрил пятый пакет санкций против белорусских властей, который включает около 25 физических и юридических лиц, обвиняемых в организации каналов нелегальной миграции, писал ТАСС со ссылкой на источник.