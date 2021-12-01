В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу
Президент Владимир Путин рассчитывает, что угроза его белорусского коллеги Александра Лукашенко остановить транзит российского газа в Европу не приведет к срыву газовых контрактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Россия обеспокоена «беспрецедентным давлением» на Белоруссию со стороны западных стран и добавил, что российский президент «выразил понимание жестких ответов» со стороны Минска.
«Но с другой стороны, конечно, президент [России] рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время», — отметил Песков. Он добавил, что в Кремле «не хотели бы даже рассуждать» о возможном ограничении транзита газа через территорию Белоруссии.
Ранее в интервью «РИА Новости» Лукашенко во второй раз за последний месяц заявил о готовности остановить транзит энергоносителей. По его словам, эта мера может быть принята, если Польша реализует свою угрозу закрыть границу с Белоруссией. 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его правительство готово к ужесточению санкций в отношении Белоруссии, в том числе к закрытию пограничных переходов и приостановке транзита, из-за миграционного кризиса, в умышленном создании которого Варшава обвиняет Минск.
В Евросоюзе считают, что Белоруссия ответственна за переброску тысяч мигрантов, стремящихся попасть в ЕС, к восточной границе сообщества. Общее число мигрантов и беженцев, которые в настоящее время находятся на территории республики, оценивается в 7000 человек. Лукашенко утверждает, что они прибывают в страну на законных основаниях.В среду стало известно, что ЕС одобрил пятый пакет санкций против белорусских властей, который включает около 25 физических и юридических лиц, обвиняемых в организации каналов нелегальной миграции, писал ТАСС со ссылкой на источник.