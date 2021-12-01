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В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу

Ведомости

Президент Владимир Путин рассчитывает, что угроза его белорусского коллеги Александра Лукашенко остановить транзит российского газа в Европу не приведет к срыву газовых контрактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Россия обеспокоена «беспрецедентным давлением» на Белоруссию со стороны западных стран и добавил, что российский президент «выразил понимание жестких ответов» со стороны Минска.

«Но с другой стороны, конечно, президент [России] рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время», — отметил Песков. Он добавил, что в Кремле «не хотели бы даже рассуждать» о возможном ограничении транзита газа через территорию Белоруссии.

Ранее в интервью «РИА Новости» Лукашенко во второй раз за последний месяц заявил о готовности остановить транзит энергоносителей. По его словам, эта мера может быть принята, если Польша реализует свою угрозу закрыть границу с Белоруссией. 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его правительство готово к ужесточению санкций в отношении Белоруссии, в том числе к закрытию пограничных переходов и приостановке транзита, из-за миграционного кризиса, в умышленном создании которого Варшава обвиняет Минск.

В Евросоюзе считают, что Белоруссия ответственна за переброску тысяч мигрантов, стремящихся попасть в ЕС, к восточной границе сообщества. Общее число мигрантов и беженцев, которые в настоящее время находятся на территории республики, оценивается в 7000 человек. Лукашенко утверждает, что они прибывают в страну на законных основаниях.В среду стало известно, что ЕС одобрил пятый пакет санкций против белорусских властей, который включает около 25 физических и юридических лиц, обвиняемых в организации каналов нелегальной миграции, писал ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил ЕС в сдерживании белорусской армии при помощи мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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