Лукашенко пригрозил прекратить транзит газа в Европу в ответ на новые санкции

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — сказал Лукашенко.