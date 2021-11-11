Лукашенко пригрозил прекратить транзит газа в Европу в ответ на новые санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ЕС подумать о возможном прекращении транзита через территорию республики в случае введения новых ограничительных мер против Минска, передает «Белта».
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — сказал Лукашенко.
По словам президента, Минск также может «закрыть транзит через Белоруссию». «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — сказал Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.
10 ноября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что из-за обострения ситуации с наплывом нелегальных мигрантов с востока страна рассматривает вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Ранее глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании. 9 ноября ЕС объявил о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией.
В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.
На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.