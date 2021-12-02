СБУ опровергла информацию о задержании своих агентов в России
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что украинцы Игорь и Зиновий Ковали, задержанные в России, не являются ее агентами, заявление ФСБ следует рассматривать как элемент «гибридной войны», сообщил «РБК-Украина» со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.
Он отметил, что одна из главных задач ведомства – борьба с иностранными шпионами и подрывной деятельностью на территории Украины. По его словам, в ноябре были раскрыты кадровые сотрудники ФСБ, которые совершили более 5000 кибератак на госорганы Украины.
«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — подчеркнул Дехтяренко.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах на территории России. Задержанные – отец и сын 1974 и 1999 гг. рождения соответственно. Задержанные признались, что были завербованы сотрудником СБУ, который пообещал им $10 000 за информацию о российских стратегических объектах.