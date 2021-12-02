СБУ опровергла информацию о задержании своих агентов в России

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах на территории России. Задержанные – отец и сын 1974 и 1999 гг. рождения соответственно. Задержанные признались, что были завербованы сотрудником СБУ, который пообещал им $10 000 за информацию о российских стратегических объектах.