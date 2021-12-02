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СБУ опровергла информацию о задержании своих агентов в России

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что украинцы Игорь и Зиновий Ковали, задержанные в России, не являются ее агентами, заявление ФСБ следует рассматривать как элемент «гибридной войны», сообщил «РБК-Украина» со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

Он отметил, что одна из главных задач ведомства – борьба с иностранными шпионами и подрывной деятельностью на территории Украины. По его словам, в ноябре были раскрыты кадровые сотрудники ФСБ, которые совершили более 5000 кибератак на госорганы Украины.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — подчеркнул Дехтяренко.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах на территории России. Задержанные – отец и сын 1974 и 1999 гг. рождения соответственно. Задержанные признались, что были завербованы сотрудником СБУ, который пообещал им $10 000 за информацию о российских стратегических объектах.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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