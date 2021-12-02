ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ
Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Задержанные собирали данные о стратегических объектах на территории России.
«Задержаны два агента Службы безопасности Украины — Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и его сын Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ. В автомобиле задержанных обнаружили оружие и средства индивидуальной защиты.
В ведомстве отметили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000».
10 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Источники «РИА Новостей», ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что задержанный — бывший депутат городского совета Ялты. Источники «РИА» и «Интерфакса» назвали имя Юрия Ломенко, который представлял партию «Единая Россия».