ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины — Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и его сын Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ. В автомобиле задержанных обнаружили оружие и средства индивидуальной защиты.