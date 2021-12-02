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ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Задержанные собирали данные о стратегических объектах на территории России.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины — Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и его сын Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ. В автомобиле задержанных обнаружили оружие и средства индивидуальной защиты.

В ведомстве отметили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000».

10 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Источники «РИА Новостей», ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что задержанный — бывший депутат городского совета Ялты. Источники «РИА» и «Интерфакса» назвали имя Юрия Ломенко, который представлял партию «Единая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных