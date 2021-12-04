Газета
Политика

Президенты России и ЮАР договорились вместе бороться с коронавирусом

Ведомости

На фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» Россия и ЮАР договорились объединиться в борьбе с пандемией. Президенты двух стран Владимир Путин и Сирил Рамафоза провели на эту тему телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон»», — говорится в сообщении.

Путин и Рамафоза также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

О выявлении в Ботсване нового южноафриканского штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ.

Вариант коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове. Власти России ввели двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

3 декабря Путин поручил правительству обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления нового «омикрон»-штамма коронавируса, а также вакцин, используемых для профилактики коронавируса. 

Запрет на въезд из ЮАР и ее соседей из-за штамма коронавируса омикрон – дискриминация, его необходимо отменить немедленно, говорил южно-африканский президент Сирил Рамафоса. По его словам, транспортные барьеры только усугубят положение пострадавших от пандемии стран.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных