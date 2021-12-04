Президенты России и ЮАР договорились вместе бороться с коронавирусом
На фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» Россия и ЮАР договорились объединиться в борьбе с пандемией. Президенты двух стран Владимир Путин и Сирил Рамафоза провели на эту тему телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон»», — говорится в сообщении.
Путин и Рамафоза также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
О выявлении в Ботсване нового южноафриканского штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ.
Вариант коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове. Власти России ввели двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
3 декабря Путин поручил правительству обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления нового «омикрон»-штамма коронавируса, а также вакцин, используемых для профилактики коронавируса.
Запрет на въезд из ЮАР и ее соседей из-за штамма коронавируса омикрон – дискриминация, его необходимо отменить немедленно, говорил южно-африканский президент Сирил Рамафоса. По его словам, транспортные барьеры только усугубят положение пострадавших от пандемии стран.