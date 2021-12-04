Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. Это нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.