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Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским

Ведомости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 г. не стала признавать Крым частью России. Причину он назвал в показанном в субботу фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), который основан на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — сказал Назарбаев (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что украинскую сторону республика в тот момент тоже не поддержала, а все события возникли за счет переворота в Киеве. 

«Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — отметил Назарбаев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Договор о принятии в Россию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан 18 марта в Кремле. До этого Назарбаев высказался за необходимость сохранения территориальной целостности Украины. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. Это нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных