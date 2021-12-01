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МИД Украины предостерег Лукашенко от признания Крыма российским

Ведомости

Официальное признание Белоруссией, что Крым российский, нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

«Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — заявил Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что Крым — это не тот вопрос, в котором власти Украины «позволяют себе воздержание».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он.

10 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, хотя позиция Минска по Крыму остается неизменной, там осознают, что в реальности полуостров является частью России. После этого спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко предупредил о «непоправимых последствиях», которые возникнут в украинско-белорусских отношениях в случае официального признания Минском Крыма российским.

Ранее Лукашенко заявил, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что это фактически российская территория, белорусский президент заявил еще в 2014 г.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Лукашенко назвал Крым юридически и фактически российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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