МИД Украины предостерег Лукашенко от признания Крыма российским
Официальное признание Белоруссией, что Крым российский, нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — заявил Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что Крым — это не тот вопрос, в котором власти Украины «позволяют себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он.
10 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, хотя позиция Минска по Крыму остается неизменной, там осознают, что в реальности полуостров является частью России. После этого спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко предупредил о «непоправимых последствиях», которые возникнут в украинско-белорусских отношениях в случае официального признания Минском Крыма российским.
Ранее Лукашенко заявил, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что это фактически российская территория, белорусский президент заявил еще в 2014 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.