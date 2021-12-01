МИД Украины предостерег Лукашенко от признания Крыма российским

«Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — заявил Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что Крым — это не тот вопрос, в котором власти Украины «позволяют себе воздержание».