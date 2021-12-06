Россия и Индия подписали документы в сфере военного сотрудничества

6 декабря Минобороны России сообщило о начале в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием российского министра обороны Сергея Шойгу. В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер».