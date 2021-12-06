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Россия и Индия подписали документы в сфере военного сотрудничества

Ведомости

Россия и Индия подписали несколько документов о стрелковом оружии и сотрудничестве в военной сфере, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем Twitter.

«Рад, что были подписаны ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — написал индийский министр.

При этом он добавил, что Индия «ценит сильную поддержку России». «Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону», — отметил Сингх.

6 декабря Минобороны России сообщило о начале в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием российского министра обороны Сергея Шойгу. В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер».

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», — сказал министр обороны РФ.

6 декабря Минобороны сообщило о подписании соглашения между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. Документ подразумевает сотрудничество видов и родов войск, включает в себя вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.

14 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил о начале поставок в Индию оборудования зенитных ракетных систем С-400. Контракт на поставку комплексов был подписан в 2016 г. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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