Россия и Индия подписали документы в сфере военного сотрудничества
Россия и Индия подписали несколько документов о стрелковом оружии и сотрудничестве в военной сфере, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем Twitter.
«Рад, что были подписаны ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — написал индийский министр.
При этом он добавил, что Индия «ценит сильную поддержку России». «Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону», — отметил Сингх.
6 декабря Минобороны России сообщило о начале в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием российского министра обороны Сергея Шойгу. В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер».
«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», — сказал министр обороны РФ.
6 декабря Минобороны сообщило о подписании соглашения между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. Документ подразумевает сотрудничество видов и родов войск, включает в себя вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.
14 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил о начале поставок в Индию оборудования зенитных ракетных систем С-400. Контракт на поставку комплексов был подписан в 2016 г. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.