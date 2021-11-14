Россия начала поставки ракетных систем С-400 в Индию
Поставки оборудования зенитных ракетных систем С-400 для Индии начались и ведутся по графику, сообщил «РИА Новости» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
О подписании контракта с Индией на покупку С-400 сообщалось в 2016 г. ЗРС С-400 «Триумф» производит «Алмаз-Антей».
С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Система предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
О том, что Индия получит первый полк С-400 к концу года, в апреле говорил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
Ранее президент США Джо Байден выразил беспокойство поставкой С-400 Турции. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщал госдепартамент.