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Россия начала поставки ракетных систем С-400 в Индию

Ведомости

Поставки оборудования зенитных ракетных систем С-400 для Индии начались и ведутся по графику, сообщил «РИА Новости» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

О подписании контракта с Индией на покупку С-400 сообщалось в 2016 г. ЗРС С-400 «Триумф» производит «Алмаз-Антей».

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Система предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. 

Ранее по теме: Байден выразил беспокойство поставкой российских ракетных систем С-400 Турции

О том, что Индия получит первый полк С-400 к концу года, в апреле говорил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Ранее президент США Джо Байден выразил беспокойство поставкой С-400 Турции. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщал госдепартамент. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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