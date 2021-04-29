Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года
Индия получит первый полк российских зенитных ракетных систем С-400 к концу года, заявил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма на брифинге.
«Первый полк поступит в Индию к концу года. Контракт выполняется в соответствии со сроками», — цитирует ТАСС посла.
О подписании контракта с Индией на покупку С-400 сообщалось в 2016 г. ЗРС С-400 «Триумф» производит «Алмаз-Антей». Система предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что страна намерена подписать контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С».