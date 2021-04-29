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Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года

Ведомости

Индия получит первый полк российских зенитных ракетных систем С-400 к концу года, заявил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма на брифинге.

«Первый полк поступит в Индию к концу года. Контракт выполняется в соответствии со сроками», — цитирует ТАСС посла.

О подписании контракта с Индией на покупку С-400 сообщалось в 2016 г. ЗРС С-400 «Триумф» производит «Алмаз-Антей». Система предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что страна намерена подписать контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С».

Ранее по теме: Белоруссия намерена купить у России ЗРК С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных