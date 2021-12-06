Евросоюз продлил на год действие санкций за нарушения прав человека

«Совет сегодня принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год, — говорится в сообщении. — Таким образом, санкции будут по-прежнему применяться ко всем перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего, в результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица».