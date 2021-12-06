Евросоюз продлил на год действие санкций за нарушения прав человека
Евросоюз продлил действие санкций против лиц и организаций, которых он обвиняет в нарушении прав человека, на год — до 8 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Совет сегодня принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год, — говорится в сообщении. — Таким образом, санкции будут по-прежнему применяться ко всем перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего, в результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица».
Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим ЕС против людей и организаций, причастных к нарушению прав человека, был утвержден 7 декабря 2020 г. Попадание в «черный список» подразумевает запрет на въезд в европейские страны, а также заморозку финансовых активов на территории сообщества.
В рамках этого режима ЕС ввел санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Под европейские рестрикции попали и два чеченских силовика, которых Брюссель подозревает в преследовании оппозиции и представителей ЛГБТ-сообщества. При этом обвинения ЕС были отвергнуты российской стороной как политически-мотивированные и бездоказательные. Кроме того, под санкциями Евросоюза находятся физлица и организации из Китая, Ливии, Южного Судана, Эритреи и Северной Кореи.