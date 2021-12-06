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Евросоюз продлил на год действие санкций за нарушения прав человека

Ведомости

Евросоюз продлил действие санкций против лиц и организаций, которых он обвиняет в нарушении прав человека, на год — до 8 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба Совета ЕС. 

«Совет сегодня принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год, — говорится в сообщении. — Таким образом, санкции будут по-прежнему применяться ко всем перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего, в результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица».

Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим ЕС против людей и организаций, причастных к нарушению прав человека, был утвержден 7 декабря 2020 г. Попадание в «черный список» подразумевает запрет на въезд в европейские страны, а также заморозку финансовых активов на территории сообщества.

В рамках этого режима ЕС ввел санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Под европейские рестрикции попали и два чеченских силовика, которых Брюссель подозревает в преследовании оппозиции и представителей ЛГБТ-сообщества. При этом обвинения ЕС были отвергнуты российской стороной как политически-мотивированные и бездоказательные. Кроме того, под санкциями Евросоюза находятся физлица и организации из Китая, Ливии, Южного Судана, Эритреи и Северной Кореи.

Ранее по теме: ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни за нарушение прав человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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