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Путин прилетел в Индию на встречу с премьер-министром Моди

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, говорится на сайте Кремля. 

«Как ожидается, в ходе российско-индийских консультаций лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки», — говорится в сообщении.

6 декабря Минобороны России сообщило о начале в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием российского министра обороны Сергея Шойгу.

В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер». Также в этот день стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. и несколько документов, касающихся стрелкового оружия. 

Ранее по теме: Россия и Индия подписали документы в сфере военного сотрудничества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных