Путин прилетел в Индию на встречу с премьер-министром Моди
Президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, говорится на сайте Кремля.
«Как ожидается, в ходе российско-индийских консультаций лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки», — говорится в сообщении.
6 декабря Минобороны России сообщило о начале в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием российского министра обороны Сергея Шойгу.
В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер». Также в этот день стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. и несколько документов, касающихся стрелкового оружия.