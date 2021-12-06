Путин прилетел в Индию на встречу с премьер-министром Моди

В ходе встречи он отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят «особо привилегированный стратегический характер». Также в этот день стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. и несколько документов, касающихся стрелкового оружия.