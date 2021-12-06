Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели

По словам российского лидера, за первые девять месяцев текущего года рост товарооборота между странами составил свыше 38% после спада более чем на 17% в прошлом году. Состоявшаяся 6 декабря встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2», по словам Путина, говорит о том, что страны «продолжают развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».