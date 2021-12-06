Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали встречу в Нью-Дели, сообщает ТАСС.
«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал Путин на встрече.
По словам российского лидера, за первые девять месяцев текущего года рост товарооборота между странами составил свыше 38% после спада более чем на 17% в прошлом году. Состоявшаяся 6 декабря встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2», по словам Путина, говорит о том, что страны «продолжают развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».
«Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», — сказал Путин.
При этом глава государства выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане.
«Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью», — сказал Путин. «В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», — добавил российский лидер.
6 декабря Минобороны России сообщило о проведении в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. и несколько документов, касающихся стрелкового оружия.