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Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали встречу в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал Путин на встрече.

По словам российского лидера, за первые девять месяцев текущего года рост товарооборота между странами составил свыше 38% после спада более чем на 17% в прошлом году. Состоявшаяся 6 декабря встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2», по словам Путина, говорит о том, что страны «продолжают развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».

«Мы проводим совместные военные учения — и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», — сказал Путин.

При этом глава государства выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане.

«Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью», — сказал Путин. «В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», — добавил российский лидер.

6 декабря Минобороны России сообщило о проведении в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. и несколько документов, касающихся стрелкового оружия.

Ранее по теме: Путин прилетел в Индию на встречу с премьер-министром Моди

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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