Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве автоматов «Калашников»

«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», — сказал гендиректор компании «Калашников» Владимир Лепин.