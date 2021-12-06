Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве автоматов «Калашников»
Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников». Производство оружия будет налажено на предприятии в городе Корва штата Уттар-Прадеш.
«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», — сказал гендиректор компании «Калашников» Владимир Лепин.
Контракт подписали в понедельник в рамках встречи министров обороны России и Индии.
6 декабря Минобороны России сообщило о проведении в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В частности, стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г.