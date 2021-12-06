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Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве автоматов «Калашников»

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Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Калашников». Производство оружия будет налажено на предприятии в городе Корва штата Уттар-Прадеш.

«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», — сказал гендиректор компании «Калашников» Владимир Лепин.

Контракт подписали в понедельник в рамках встречи министров обороны России и Индии.

6 декабря Минобороны России сообщило о проведении в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В частности, стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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