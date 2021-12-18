В Белоруссии допустили размещение в стране ядерного оружия
Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие в случае возникновения угрозы со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает агентство «БелТА».
По словам Макея, НАТО вплотную приблизилось к границам Белоруссии, а активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.
«То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал министр.
Макей также заявил, что определенный плацдарм против России альянс сейчас создает и на Украине, а происходящее в стране руководство НАТО использует для наращивания возможностей в регионе.
Ранее в интервью «РИА Новости» Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит России разместить свое ядерное оружие на белорусской территории, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше.
Эти слова стоит воспринимать как предупреждение Западу, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации.
«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта Россия — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позже.
В конце 1980-х гг. на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. После распада Советского Союза Белоруссия в июле 1994 г. присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого обязалась отказаться от ядерного оружия. Этот процесс был завершен в ноябре 1996 г. Лукашенко впоследствии называл это решение «жесточайшей ошибкой» — по его мнению, наличие таких вооружений дало бы стране рычаг влияния на западные страны.