Страны Балтии разработают совместную ракетную систему
Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии по итогам встречи в Каунасе 21 декабря объявили о договоренности по созданию совместных ракетных систем залпового огня, сообщает литовское агентство BNS.
Ракетная система может стать «хорошим ответом» на объявленные президентом России Владимиром Путиным «красные линии», заявил глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас.
«Путин хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит, — это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, не было американцев, чтобы сил НАТО не было в принципе. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем», — сказал Анушаускас на брифинге.
Министр не раскрыл деталей проекта. «Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае, к США, которые располагают этими технологиями», — добавил он.
На прошлой неделе Анушаускас заявил, что Европа не может позволить России проводить свои «красные линии» из-за сообщений о мобилизации российских войск на украинской границе. «Одних дипломатических мер для сдерживания России будет недостаточно. Украину нужно поддержать всеми способами, в том числе и поставками летального оружия», — сказал он по итогам встречи с первым заместителем советника по национальной безопасности президента США Джонатаном Файнером.
В Москве планы военной агрессии отрицают и обвиняют НАТО в нагнетании напряженности на западных границах страны. Россия, в свою очередь, требует от США и НАТО юридических гарантий безопасности, включая отказ от дальнейшего расширения военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
США уже заявили о готовности обсуждать предложения России по линии НАТО и ОБСЕ. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее предложил провести переговоры Совета НАТО и России в начале 2022 г.