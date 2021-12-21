Страны Балтии разработают совместную ракетную систему

«Путин хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит, — это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, не было американцев, чтобы сил НАТО не было в принципе. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем», — сказал Анушаускас на брифинге.