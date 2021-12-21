Столтенберг предложил провести Совет Россия – НАТО в начале 2022 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности провести Совет Россия — НАТО в начале следующего года. Его выступление на совместном брифинге с премьер-министром Румынии Николае Чукэ опубликовано на сайте альянса.
«Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен созвать новое заседание Совета Россия — НАТО как можно скорее в новом году», — сказал он. В пресс-службе альянса уточнили, что встреча намечена именно на начало 2022 г.
НАТО намерен продолжать поддерживать своего «близкого партнера» Украину как в политическом, так и в практическом плане, подчеркнул Столтенберг. Североатлантический союз выступает за суверенитет и территориальную целостность республики, а также за ее право выбирать собственный путь, добавил генсек.
«Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении нашего права защищать всех союзников, и мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны в Европе, включая Украину, выбирать свой собственный путь», — отметил Столтенберг.
17 декабря НАТО опубликовал заявление о готовности укреплять доверие с Россией, если та предпримет конкретные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Альянс призвал Москву «немедленно прекратить эскалацию», соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности и использовать «дипломатические каналы».