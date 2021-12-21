Столтенберг предложил провести Совет Россия – НАТО в начале 2022 года

«Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен созвать новое заседание Совета Россия — НАТО как можно скорее в новом году», — сказал он. В пресс-службе альянса уточнили, что встреча намечена именно на начало 2022 г.