Газета
Политика

Столтенберг предложил провести Совет Россия – НАТО в начале 2022 года

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности провести Совет Россия — НАТО в начале следующего года. Его выступление на совместном брифинге с премьер-министром Румынии Николае Чукэ опубликовано на сайте альянса.

«Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен созвать новое заседание Совета Россия — НАТО как можно скорее в новом году», — сказал он. В пресс-службе альянса уточнили, что встреча намечена именно на начало 2022 г.

НАТО намерен продолжать поддерживать своего «близкого партнера» Украину как в политическом, так и в практическом плане, подчеркнул Столтенберг. Североатлантический союз выступает за суверенитет и территориальную целостность республики, а также за ее право выбирать собственный путь, добавил генсек.

«Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении нашего права защищать всех союзников, и мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны в Европе, включая Украину, выбирать свой собственный путь», — отметил Столтенберг.

17 декабря НАТО опубликовал заявление о готовности укреплять доверие с Россией, если та предпримет конкретные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Альянс призвал Москву «немедленно прекратить эскалацию», соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности и использовать «дипломатические каналы».

Ранее по теме: В НАТО заявили о готовноти укреплять доверие с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных