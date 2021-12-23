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Песков назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале следующего года, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В начале года будет», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Работа над посланием уже началась, добавил Песков. Он пояснил, что сначала предстоит определиться с основной текста, а затем его, как всегда, доработает сам Путин.

В этом году президент выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения.

В частности, Путин предложил единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., а родителям-одиночкам — 5650 руб. Кроме того, глава государства выступил с инициативой ежемесячно предоставлять беременным женщинам 6350 руб.

Сегодня Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой присутствовало около 500 журналистов из разных регионов России. Мероприятие длилось почти четыре часа в очном формате. В ходе него глава государства оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии, борьбу с коронавирусом, отношения с США, Украиной и другими странами, а также с НАТО и ответил на прочие вопросы представителей СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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