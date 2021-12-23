Песков назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

Сегодня Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой присутствовало около 500 журналистов из разных регионов России. Мероприятие длилось почти четыре часа в очном формате. В ходе него глава государства оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии, борьбу с коронавирусом, отношения с США, Украиной и другими странами, а также с НАТО и ответил на прочие вопросы представителей СМИ.