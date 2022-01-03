Байден пообещал Зеленскому «решительный ответ» в случае российского вторжения на Украину
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 декабря заявил, что Вашингтон не останется в стороне в случае возможного нападения России на Украину. Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном по итогам беседы.
«Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в будущем вторгнется на Украину», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден подчеркнул, что США, их союзники и партнеры не намерены принимать никаких решений, касающихся Украины, без ведома последней, и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме того, оба президента положительно оценили дипломатические усилия по разрешению ситуации — в частности, предстоящие контакты по линиям Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.
Зеленский заявил, что в ходе беседы обсуждались и внутренние дела Украины, включая проведение реформ и борьбу с олигархами.
Разговор Байдена и Зеленского состоялся спустя два дня после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой беседы были предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, которых от США и НАТО требует Россия. Они начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Проекты договоров о гарантиях безопасности в декабре опубликовал российский МИД. Они предполагают в том числе отказ от расширения НАТО на восток и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории.