Bloomberg: экстрадированный в США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, который был экстрадирован из Швейцарии в США в июне 2021 г., имел доступ к документам Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ) о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и спецслужбам.