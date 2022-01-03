Bloomberg: экстрадированный в США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, который был экстрадирован из Швейцарии в США в июне 2021 г., имел доступ к документам Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ) о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и спецслужбам.
По данным источников агентства, российская разведка располагает данными о том, что Клюшин имеет доступ к документам и информации о взломе серверов демократической партии США в 2016 г. Издание утверждает, что документы доказывают причастность ко взлому группы хакеров Fancy Bear, которой якобы в тот момент руководила российская разведка.
Источники Bloomberg утверждают, что Клюшин имеет доступ к информации и о других спецоперациях ГРУ за рубежом.
В конце декабря прошлого года адвокат Клюшина Оливер Сирик говорил телеканалу NBC, что российский бизнесмен несколько раз отверг попытки спецслужб США и Великобритании наладить с ним сотрудничество.
Сирик тогда отмечал, что интерес зарубежных спецслужб может быть обусловлен тем, что компания Клюшина «имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными спецслужбами».
Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В марте прошлого года бизнесмен был арестован в Швейцарии и позже экстрадирован в США по обвинению в финансовых махинациях. После экстрадиции минюст США сообщил, что Клюшину и еще четырем россиянам было предъявлено обвинение в участии в глобальной схеме по торговле инсайдерской информацией, украденной из сетей американских компаний.