МИД Китая призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы
Продление Россией и США действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) крайне важно, однако ядерные сверхдержавы должны продолжить сокращение ядерного арсенала, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.
По его словам, власти Китая обратили внимание, что Россия и США ведут стратегический диалог и приветствовали продление договора СНВ-3. «Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — отметил Фу Цун (цитата по «РИА Новости»).
Международный консенсус заключается в том, что Россия и США должны сокращать ядерные арсеналы необратимым и юридически обязывающим способом, добавил он. Если же две страны сократят ядерные арсеналы до уровня Китая, он присоединится к ядерным переговорам, подчеркнул дипломат.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 29 января прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 г.