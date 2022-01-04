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Страны НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января

Ведомости

Министры иностранных дел стран — членов НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января, говорится в аккаунте официального представителя НАТО.

«Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО состоится в пятницу, 7 января. Они обсудят наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности в Европе. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО – 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных