Страны НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января
Министры иностранных дел стран — членов НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января, говорится в аккаунте официального представителя НАТО.
«Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО состоится в пятницу, 7 января. Они обсудят наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности в Европе. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО – 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.