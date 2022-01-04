МИД назвал «самоуправством» объявление сотрудника миссии ООН в Косове персоной нон грата

Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 г. В качестве государства его признают 97 из 193 членов ООН, включая 22 из 27 членов ЕС. Позиция России заключается в том, что одностороннее провозглашение независимости Косова нарушило принципы международного права и суверенитет Сербии, а также создало опасный прецедент для системы международных отношений.