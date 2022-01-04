МИД назвал «самоуправством» объявление сотрудника миссии ООН в Косове персоной нон грата
Министерство иностранных дел России назвало самоуправством объявление персоной нон грата представителя миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке А. Антонова и призвало обеспечить безопасность российских сотрудников. Соответствующий комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИДа.
«Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН. Призываем МООНК и международные силы для Косова в рамках своих полномочий по указанной резолюции СБ ООН обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии», — сказано в заявлении.
В МИДе заявили, что международное сообщество должно четко и «без двойных стандартов» отреагировать на действия Косова. Захарова подчеркнула, что эта страна продолжает «провокационную линию на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах».
По мнению российского министерства, власти Косова стремятся «избавиться» от людей, которые могут «объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края». МИД осудил действия, направленные на ограничение деятельности российской миссии ООН в Косове.
31 декабря министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала заявила об объявлении персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии за то, что тот якобы представляет угрозу для безопасности непризнанной республики.
Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 г. В качестве государства его признают 97 из 193 членов ООН, включая 22 из 27 членов ЕС. Позиция России заключается в том, что одностороннее провозглашение независимости Косова нарушило принципы международного права и суверенитет Сербии, а также создало опасный прецедент для системы международных отношений.