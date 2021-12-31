Посольство России в Сербии назвало провокацией решение Косова выслать гражданина РФ
Решение властей непризнанного Косова выслать российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) является провокацией и не имеет правовых последствий, заявили в посольстве Российской Федерации в Сербии.
«Расцениваем это «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий. Рассчитываем, что косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», — указано в сообщении российского диппредставительства.
Кроме того, в посольстве призвали ООН в полной мере обеспечить безопасность российских сотрудников, которые работают в Косово.
Ранее сегодня министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала заявила об объявлении персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK) за то, что он якобы представляет угрозу для безопасности непризнанной республики.
Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 г. В качестве государства его признают 97 из 193 членов ООН, включая 22 из 27 членов ЕС. Позиция России заключается в том, что одностороннее провозглашение независимости Косова нарушило принципы международного права и суверенитет Сербии, а также создало опасный прецедент для системы международных отношений.