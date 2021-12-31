Посольство России в Сербии назвало провокацией решение Косова выслать гражданина РФ

«Расцениваем это «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий. Рассчитываем, что косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», — указано в сообщении российского диппредставительства.