Газета
Политика

Посольство России в Сербии назвало провокацией решение Косова выслать гражданина РФ

Ведомости

Решение властей непризнанного Косова выслать российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) является провокацией и не имеет правовых последствий, заявили в посольстве Российской Федерации в Сербии.

«Расцениваем это «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий. Рассчитываем, что косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», — указано в сообщении российского диппредставительства.

Кроме того, в посольстве призвали ООН в полной мере обеспечить безопасность российских сотрудников, которые работают в Косово.

Ранее сегодня министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала заявила об объявлении персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK) за то, что он якобы представляет угрозу для безопасности непризнанной республики.

Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 г. В качестве государства его признают 97 из 193 членов ООН, включая 22 из 27 членов ЕС. Позиция России заключается в том, что одностороннее провозглашение независимости Косова нарушило принципы международного права и суверенитет Сербии, а также создало опасный прецедент для системы международных отношений.

Ранее по теме: Российского сотрудника миссии ООН в Косове объявили персоной нон грата

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных