Российского сотрудника миссии ООН в Косове объявили персоной нон грата

Обострение ситуации в Косове произошло в октябре, когда местный спецназ применил оружие против протестующих в городе Косовска-Митровица, преимущественно населенного сербами. Последние вышли на улицы после «антиконтрабандного» рейда, в ходе которого силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по установленному Приштиной образцу. В результате стрельбы пострадали несколько десятков сербов, один получил тяжелое огнестрельное ранение. В итоге ситуация была урегулирована совместными усилиями нескольких стран.