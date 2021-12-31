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Российского сотрудника миссии ООН в Косове объявили персоной нон грата

Ведомости

Власти непризнанного Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK). Об этом, как передает ТАСС, заявила министр иностранных дел непризнанной республики Доника Гервала.

«По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность», — указано в заявлении главы косовского МИДа.

Ранее в октябре президент непризнанной республики Вьоса Османи объявила о высылке двух сотрудников канцелярии посольства РФ в Сербии, работающих в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы поставила под угрозу «национальную безопасность и конституционный порядок» Косова.

Обострение ситуации в Косове произошло в октябре, когда местный спецназ применил оружие против протестующих в городе Косовска-Митровица, преимущественно населенного сербами. Последние вышли на улицы после «антиконтрабандного» рейда, в ходе которого силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по установленному Приштиной образцу. В результате стрельбы пострадали несколько десятков сербов, один получил тяжелое огнестрельное ранение. В итоге ситуация была урегулирована совместными усилиями нескольких стран.

Ранее по теме: Россия не признала высылку двух дипломатов из непризнанного Косова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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