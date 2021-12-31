Российского сотрудника миссии ООН в Косове объявили персоной нон грата
Власти непризнанного Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK). Об этом, как передает ТАСС, заявила министр иностранных дел непризнанной республики Доника Гервала.
«По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность», — указано в заявлении главы косовского МИДа.
Ранее в октябре президент непризнанной республики Вьоса Османи объявила о высылке двух сотрудников канцелярии посольства РФ в Сербии, работающих в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы поставила под угрозу «национальную безопасность и конституционный порядок» Косова.
Обострение ситуации в Косове произошло в октябре, когда местный спецназ применил оружие против протестующих в городе Косовска-Митровица, преимущественно населенного сербами. Последние вышли на улицы после «антиконтрабандного» рейда, в ходе которого силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по установленному Приштиной образцу. В результате стрельбы пострадали несколько десятков сербов, один получил тяжелое огнестрельное ранение. В итоге ситуация была урегулирована совместными усилиями нескольких стран.