Глава МИД Франции: «Северный поток — 2» могут закрыть при эскалации на Украине
В случае эскалации ситуации на Украине Евросоюз будет обсуждать в том числе вопрос о закрытии «Северного потока — 2». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 7 января в эфире телеканала BFMTV.
«Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока — 2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться», — прокомментировал министр вопрос о том, нужно ли закрывать газопровод в случае предполагаемого российского вторжения (цитата по «РИА Новости»).
По словам Ле Дриана, Франция пока не наблюдает отвода войск РФ от границы с Украиной и по-прежнему обеспокоена напряженностью в регионе. Он напомнил, что Евросоюз неоднократно предостерегал Москву о «тяжелых стратегических последствиях» в случае военной агрессии в отношении Киева.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о возможном вторжении России на территорию Украины. После этого ряд официальных лиц США и Евросоюза предостерегли Россию от агрессивных шагов, пригрозив масштабными экономическими санкциями. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее выразил мнение, что «маленькую войнушку» на Украине могут спровоцировать западные страны, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности в Европе. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ — 13 января.