NYT сообщила о дислокации десяти групп российских войск у границ Украины
Газета The New York Times опубликовала карту, на которой, как утверждается, показано расположение российских войск на границе с Украиной. Данные, на которых она основана, были получены от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и со спутниковых снимков, пишет издание.
Из карты следует, что в пределах досягаемости границы Украины находятся десять групп российских войск, которые могут вторгнуться на территорию страны с трех сторон, причем большинство включают танки, артиллерию и тяжелую технику.
Так, две группы войск расположены у границы с Белоруссией у городов Ельня в Смоленской области и Клинцы в Брянской области, сообщает газета. Еще три группы дислоцированы недалеко от Воронежа, одна – в районе Волгограда, две — у границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, указано на карте, по одной группе находится в Крыму и в Краснодарском крае (здесь предположительно расположена только артиллерия).
Американские спецслужбы считают, что в Кремле разработали военную операцию, в которой должны принять участие порядка 175 000 военных, пишет NYT. При этом аналитики не могут однозначно утверждать, что Россия планирует вторжение на территорию Украины, однако отмечают, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все необходимое для его начала.
22 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценивал количество российских военных в пределах 200 км от украинской границы в 122 000 человек. По его словам, в 400 км от границы находятся еще порядка 143 500 военных. Спустя неделю он заявил, что в Киеве не наблюдают «большого скопления» российских войск — по его словам, для полномасштабного вторжения их должно быть в несколько раз больше, чем сейчас.
Сообщения о предполагаемых планах российского нападения на Украину начали появляться с октября в западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press. После этого ряд официальных лиц США и Евросоюза предостерегли Россию от агрессивных шагов, пригрозив масштабными экономическими санкциями. В Кремле планы военной агрессии отрицают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее выразил мнение, что «маленькую войнушку» на Украине может спровоцировать Запад, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции.