NYT сообщила о дислокации десяти групп российских войск у границ Украины

Так, две группы войск расположены у границы с Белоруссией у городов Ельня в Смоленской области и Клинцы в Брянской области, сообщает газета. Еще три группы дислоцированы недалеко от Воронежа, одна – в районе Волгограда, две — у границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, указано на карте, по одной группе находится в Крыму и в Краснодарском крае (здесь предположительно расположена только артиллерия).