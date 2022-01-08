Зеленский призвал США принять закон о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2», который идет по дну Балтийского моря в обход ее территории. По подсчетам компании «Оператор ГТС Украины», запуск газопровода будет обходиться стране в $5-6 млрд ежегодно за счет недополученной оплаты за транзит российского газа ($1,5 млрд в год) и подорожания самого газа, который придется транспортировать из ЕС. Действующее соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа истекает в 2024 г. Киев хочет продлить контракт немедленно, не дожидаясь его окончания; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.