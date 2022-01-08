Зеленский призвал США принять закон о новых санкциях против «Северного потока — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США принять законопроект о введении новых санкций в отношении «Северного потока — 2».
«Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать [законопроект] S.3436 о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский в своем Twitter.
Речь идет о поправке к проекту оборонного бюджета США, предложенной сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Она предполагает введение санкций против юрлиц за участие в сертификации и обслуживании «Северного потока — 2». Конгресс США при этом получит право вновь наложить санкции в случае, если их снимет президент. Новые меры против газопровода не были включены в принятый бюджет, однако сенаторы рассмотрят инициативу Круза 14 января.
В четверг госдеп выступил против законопроекта, заявив, что он «лишь подорвет единство» европейских союзников США в случае военной агрессии России на Украине. Издание Politico ранее сообщало, что демократы тоже решили не поддерживать его. Голосование по предложенным Крузом санкциям состоится в обмен на обещание сенатора не блокировать утверждение кандидатур на высокие административные должности. Для того чтобы законопроект была принят, его должны одобрить как минимум 60 сенаторов. При этом сейчас голоса в верхней палате конгресса распределены поровну между двумя партиями.
Как отмечало издание Politico, у сенаторов-демократов есть право предложить альтернативную поправку, которая подразумевает введение санкций против «Северного потока — 2» только в случае вторжения России на Украину. Это может стать компромиссным вариантом для тех демократов, которые не хотят расходиться с позицией Байдена, ранее отказавшегося от санкций в отношении газопровода.
Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2», который идет по дну Балтийского моря в обход ее территории. По подсчетам компании «Оператор ГТС Украины», запуск газопровода будет обходиться стране в $5-6 млрд ежегодно за счет недополученной оплаты за транзит российского газа ($1,5 млрд в год) и подорожания самого газа, который придется транспортировать из ЕС. Действующее соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа истекает в 2024 г. Киев хочет продлить контракт немедленно, не дожидаясь его окончания; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре, теперь его должны сертифицировать немецкий и европейский регуляторы. В настоящее время процедура сертификации приостановлена, поскольку компании-оператору Nord Stream 2, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ согласно европейским энергетическим правилам.