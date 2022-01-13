Младшая дочь Назарбаева прокомментировала ситуацию в Казахстане
Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия первой из членов семьи выступила с публичным заявлением по поводу массовых протестов в стране. Она назвала протесты, которые начались 2 января на западе страны и переросли в беспорядки и столкновения с полицией в крупных городах, «трагическими событиями».
Ранее английская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором утверждается, что Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн, купив на них недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. Информация об этом якобы стала известна после того, как она подала в Великобритании иск против своих финансовых консультантов, обвинив их в незаконном присвоении ее денег. Издание сообщило со ссылкой на судебные документы, что Назарбаева объясняла происхождение средств продажей бизнеса на родине в 2006 г.
После начала протестов Нурсултан Назарбаев ни разу не появлялся на публике. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил своего предшественника на посту главы Совбеза страны, который тот занимал с 1991 г. Позднее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что 81-летний лидер нации поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост добровольно.
В разгар протестов в СМИ появлялись сообщения о том, что первый президент страны покинул страну. Позже официальные лица опровергли эту информацию: по словам пресс-службы бывшего главы государства и посла Казахстана в Азербайджане, Назарбаев находится в столице республике Нур-Султане. Накануне киргизское издание 24.kg также сообщило, что младший брат экс-президента Болат Назарбаев пересек границу с Киргизией и позже вылетел из Бишкека в Дубай.