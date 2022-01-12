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Посол Казахстана заявил, что Назарбаев находится в столице республики

Ведомости

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице республики, сообщил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции в Баку.

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», — заявил Абдыкаримов ( цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева отсутствовала на пленарном заседании палаты. Как потом сообщило местное издание Orda, политик болеет коронавирусом и находится «на больничном дома в Алматы».

5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности страны президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении.

7 января местное издание Orda со ссылкой на неназванный источник сообщило, что экс-президент покинул страну вместе с дочерьми и их семьями, однако позднее в его пресс-службе опровергли эту информацию, заявив, что он не покидал столицу Нур-Султан, откуда «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что не знает о местонахождении Назарбаева и его семьи.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. 5 января Токаев обратился к партнерам по ОДКБ, до 19 января в стране действует чрезвычайное положение, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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