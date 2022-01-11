Песков заявил, что не знает о местонахождении Назарбаева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему не обладает информацией о местонахождении экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
«Я по-прежнему не обладаю этой информацией, ничего не могу вам сказать в ответ», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, знает ли президент России Владимир Путин о том, где находится Назарбаев, были ли у них контакты.
5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности страны президенту Касым-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».
Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 7 января местное издание Orda со ссылкой на неназванный источник сообщило, что экс-президент покинул страну вместе с дочерьми и их семьями, однако позднее в его пресс-службе опровергли эту информацию, заявив, что он не покидал столицу Нур-Султан, откуда «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана».
Уличные демонстрации начались в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.
На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент. МВД страны сообщило о почти 10 000 задержанных участников протестов. Официальных данных о погибших и пострадавших во время беспорядков пока нет.
На фоне событий Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.